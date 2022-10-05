إحتفالية سليماني لقطة الأسبوع في الليغ 1

تم اليوم الأربعاء، إختيار إحتفالية مهاجم المنتخب الوطني، ولاعب براست، إسلام سليماني، بهدفه ضد أوكسير، في الدوري الفرنسي كلقطة الأسبوع.

وغرد الحساب الرسمي للدوري الفرنسي، الناطق باللغة العربية، على تويتر:لقطة الجولة 9 تذهب إلى احتفال ولد الجزائر إسلام سليماني بعد تسجيله لهدفه الأول بعد العودة لـ الدوري الفرنسي.

وأضاف حساب الليغ 1:”ننتظر المزيد من محارب الصحراء الفترة القادمة!”.