إحتفالية سليماني لقطة الأسبوع في الليغ 1
بقلم فيصل زيان بوزيان
تم اليوم الأربعاء، إختيار إحتفالية مهاجم المنتخب الوطني، ولاعب براست، إسلام سليماني، بهدفه ضد أوكسير، في الدوري الفرنسي كلقطة الأسبوع.
وغرد الحساب الرسمي للدوري الفرنسي، الناطق باللغة العربية، على تويتر:لقطة الجولة 9 تذهب إلى احتفال ولد الجزائر إسلام سليماني بعد تسجيله لهدفه الأول بعد العودة لـ الدوري الفرنسي.
وأضاف حساب الليغ 1:”ننتظر المزيد من محارب الصحراء الفترة القادمة!”.
🇩🇿 لقطة الجولة 9 تذهب إلى احتفال ولد الجزائر إسلام سليماني بعد تسجيله لهدفه الأول بعد العودة لـ #الدوري_الفرنسي 🤩
ننتظر المزيد من محارب الصحراء الفترة القادمة! 👏 pic.twitter.com/dIs2kfGd6e
— الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) October 5, 2022
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