 إحتمال عقد لقاء بين ترامب وبوتين في باريس نوفمبر القادم

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 إحتمال عقد لقاء بين ترامب وبوتين في باريس نوفمبر القادم الرئيس ترامب(يمين) الرئيس بوتين(يسار)
بقلم أحمد مراح

 ذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة ، عن إحتمال  لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب بيان ذات الوزارة، فإن اللقاء يمكن أن يجمع الرجلين  يوم11 نوفمبر في العاصمة الفرنسية باريس في حال شاركا في فعالية واحدة.

وقال جيورجي بوريسينكو مدير قسم  أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية، موسكو ماتزال  منفتحة للنقاش مع واشنطن ، مع مواصلة الحوار على أعلى مستوى .

وبخاصة في مجال العلاقات الثنائية التي تهم البلدين، حيث بالإمكان عقد اللقاء الثنائي خلال الإحتفال بالذكرى المئوية لإنهاء الحرب العالمية الأولى.


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