تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 66 إحداث جائرة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر.

وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع البحث العلمي وتنمية الابتكار وترقية الاقتصاد الوطني. وكذا مكافأة أحسن البحوث المبتكرة ذات القيمة التي يمكن أن تساهم في تطوير وترقية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

ووفقاً للمرسوم الرئاسي رقم 297- 24 تمنح هذه الجائزة لكل باحث مقيم بالجزائر أو بالخارج من جنسية جزائرية. ينجز بحثا مبتكرا ذا قيمة بصفة فردية أو جماعية.

وخصّ المرسوم الفئات المعنية بهذه الجائزة، وهي فئة أساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين وفئة الطلبة الجامعيين.

وتمنح الجائزة سنويا بمناسبة إحياء يوم العلم الموافق لـ 16 أفريل من كل سنة .

كما حدد المرسوم قيمة المكافأة المالية حسب الفئة:

أساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين.

الجائزة الأولى 5 ملايين دينار

الجائزة الثانية 3 ملايين دينار .

الجائزة الثالثة 2 مليون دينار.

أما بالنسبة لفئة الطلبة الجامعيين:

الجائزة الأولى 5 ملايين دينار.

الجائزة الثانية 3 ملايين دينار.

الجائزة الثالثة 2 مليون دينار.