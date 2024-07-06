إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 45 المرسوم الرئاسي المتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر. بهدف تكريم المتعاملين الإقتصاديين الذين يمارسون نشاط التصدير. تقديرا للمجهودات المبذولة و مساهماتهم في تنويع و تطوير الصادرات الجزائرية خارج المحروقات.
ويشير المرسوم الرئاسي رقم 24-202 إلى أن الجائزة تتمثل في منح درع تذكاري و شهادة تقديرية كل سنة لأحسن مصدر. يندرج ضمن الفئات الأتية : مصدرو المنتجات الصناعية و الصيدلانية. و المنتجات الفلاحية مصدرو الخدامات و المصدرون نحو القارة الإفريقية. وتشمل الجائزة أيضا المصدر الأصغر سنا و النساء المصدرات.
وتمنح الجائزة، حسب المرسوم على اساس رقم الاعمال للتصدير للسنة السابقة عدد البلدان وجهة التصدير. عدد العمال المسخرين في نشاط التصدير، و معدل النمو للمبيعات الموجهة للتصدير للسنة السابقة.
ويجب ان تتوفر في المصدر شروط الترشح الأتية : التمتع بالحقوق المدنية و الوطنية الا يكون موضوع تسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية. إستفاء جميع الالتزامات تجاه مصالح الضرائب و هيئات الضمان الاجتماعي، و إلا يكون موضوع منع قانوني.
كما ينص المرسوم الرئاسي على انشاء على مستوى وزارة التجارة و ترقية الصادرات لجنة وزارية مشتركة. تدعى في صلب النص “لجنة التحكيم” تحت ر ئاسة الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله. حيث تقوم بانتقاء المصدر المترشح لنيل الجائزة على أساس نظام التقييم المنصوص عليه في النظام الداخلي.