صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 45 المرسوم الرئاسي المتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر. بهدف تكريم المتعاملين الإقتصاديين الذين يمارسون نشاط التصدير. تقديرا للمجهودات المبذولة و مساهماتهم في تنويع و تطوير الصادرات الجزائرية خارج المحروقات.

ويشير المرسوم الرئاسي رقم 24-202 إلى أن الجائزة تتمثل في منح درع تذكاري و شهادة تقديرية كل سنة لأحسن مصدر. يندرج ضمن الفئات الأتية : مصدرو المنتجات الصناعية و الصيدلانية. و المنتجات الفلاحية مصدرو الخدامات و المصدرون نحو القارة الإفريقية. وتشمل الجائزة أيضا المصدر الأصغر سنا و النساء المصدرات.

وتمنح الجائزة، حسب المرسوم على اساس رقم الاعمال للتصدير للسنة السابقة عدد البلدان وجهة التصدير. عدد العمال المسخرين في نشاط التصدير، و معدل النمو للمبيعات الموجهة للتصدير للسنة السابقة.

ويجب ان تتوفر في المصدر شروط الترشح الأتية : التمتع بالحقوق المدنية و الوطنية الا يكون موضوع تسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية. إستفاء جميع الالتزامات تجاه مصالح الضرائب و هيئات الضمان الاجتماعي، و إلا يكون موضوع منع قانوني.

كما ينص المرسوم الرئاسي على انشاء على مستوى وزارة التجارة و ترقية الصادرات لجنة وزارية مشتركة. تدعى في صلب النص “لجنة التحكيم” تحت ر ئاسة الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله. حيث تقوم بانتقاء المصدر المترشح لنيل الجائزة على أساس نظام التقييم المنصوص عليه في النظام الداخلي.