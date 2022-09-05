إحداها تفوق 12 مليار.. استرجاع 57 مركبة فاخرة ملك لطحكوت

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة للأمن الوطني، بحر هذا الأسبوع. من تفكيك نشاط جماعة إجرامية منظمة في قضايا فساد وتبييض الأموال، لها علاقة برجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت.

وأسفرت هذه العملية النوعية عن استرجاع 57 مركبة من مختلف العلامات، ملك لرجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت. من بينها 54 مركبة فاخرة تقارب قيمتها المالية الاجمالية الـ 200 مليار سنتيم.

وأفاد بيان الأمن الوطني، أن سعر إحدى هذه المركبات الفاخرة يفوق 12 مليار سنتيم.

كما تم تحديد عناوين عقارات تم اقتناءها من العائدات الاجرامية وحجز مبلغ مالي قدره مليار و935 مليون سنتيم

وتم حجز السيارات المذكورة على مستوى مستودعات متواجدة بولايات الجزائر العاصمة، عنابة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، بومرداس، تيبازة، الشلف والبليدة.

تجدر الإشارة أن المصالح المختصة للمديرية العامة للأمن الوطني، سبق لها خلال شهر مارس 2022. أن حجزت 507 مركبة من مختلف العلامات والاصناف لنفس رجل الأعمال.