إحدى شركات كونيناف استفادت من قرض بـ 2000 مليار.. ومشاريع الطرقات دفعت ولم تنجز

افتتحت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اليوم السبت، ولليوم الثالث على التوالي، جلسة محاكمة الإخوة كونيناف، لارتكابهم قضايا فساد.

ونادى القاضي على المتهمين وكذلك الممثلين القانونين للشركات للتأكد من حضورهم.

الآن قاضي التحقيق ينادي على ممثل شركة نتريس

القاضي: هل لديك علم بالقروض التي استفادت منها الشركة و كم قيمتها ؟

ممثل الشركة نتريس: نعم لدي علم استفادت بقرض 2000 مليار سنتيم

قاضي التحقيق ينادي على الطرف المدني ممثلا في الشهود، أولهم الشاهد شيخاوي محمد.

القاضي: هل عندك علاقة قرابة مع المتهمين؟

شيخاوي: لا ليست لدي علاقة قرابة.

القاضي: ماذا تقول بخصوص الوقائع؟

شيخاوي : كوجي سي في سنة 2002 وسنة 2003 كانت سونلغاز تعاملت معهم بعقود.

وهناك عقود أيضا سنة 2006، وأضافوا لهم مبالغ مالية أخرى من أجل مواصلة الاشغال، فهناك من انجزت وأخرى لم تنجز بمنطقة القبائل.

فبالنسبة لمشروع خط بويرة –درقانة، تم منح قرض 140 مليون دينار ولم يتم الانجاز فيه.

أما خط جيجل – قصر درقينة في سنة 2007، فقد تم منح قرض بقيمة 135 مليون دج اخذ مدة اكبر من مقرر الانجاز.

القاضي يسأل مجددا رضا كونيناف: ماهي العقارات التي تمتلكها في الخارج؟

كونيناف رضا: لدي شقتين في الخارج.