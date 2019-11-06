إحذروا.. مياه معدنية من 4 علامات مضرة بالصحة في الأسواق!

أعلنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، عن منع تسويق حصص من أربع علامات تجارية للمياه المعدنية، بسبب عدم مطابقتها.

وقالت منظمة حماية المستهلك إن الحصص الممنوعة من التسويق تتعلق بعلامات “ناستلي”، “موزاية”، “لالة خديجة” ومياه “سيدي راشد”.

وأوضحت المنظمة أن وزارة التجارة أجرت تحاليل على نوعية المياه من العلامات الأربع، وقادت النتائج إلى أنها غير مطابقة للمعايير.

وتتمثل الحصص الممنوعة من التسويق وسط المستهلكين في “نستلي” المنتجة في 5 جويلية 2019 وتنتهي صلاحيتها في 4 جويلية 2020.

وبالنسبة لمياه “موزاية”، فإن الحصة المعنية بالمنع هي تلك المنتجة في 4 أوت الماضي وتنتهي صلاحيتها في 3 أوت 2020.

وبشأن “لالة خديجة”، فإن الحصة الممنوعة من التسويق تم إنتاجها في 13 أوت 2019 وتنتهي صلاحيتها في 12 أوت 2020.

وفيما يتعلق بمياه “سيدي راشد”، فإن الحصة الممنوعة من التسويق أُنتجت في 14 أوت 2019 وتنتهي صلاحيتها في 13 أوت 2020.