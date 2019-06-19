إحصاءات صادمة.. أكثر من 70 مليون نازح في العالم

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل أكثر من 70 مليون لاجئ أو مهاجر في 2018، في العالم، في رقم قياسي جديد.

ووصفت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في تقرير سنوي حول اللاجئين، أن عدد 70.8 مليون متحفظ، كونه أقل من العدد الحقيقي، للذين تركوا ديارهم.

وبلغ عدد الذين أجبروا على النزوح من ديارهم، بسبب العنف أو الاضطهاد، أو أزمات ببلدانهم، 68.5 مليون شخص، في 2017.

ويعود تزايد عدد النازحين، لاستمرار النزوح في إثيوبيا، والنزاعات العرقية، وفي فنزويلا، حيث يفر الآلاف كل يوم وسط انهيار اقتصادي، حسب المفوضية.

وقال رئيس المفوضية، “فيليبو غراندي”، للصحفيين في جنيف، إن العدد 70.8 مليون يشمل فقط، الفنزويليين الذين تقدموا رسميا بطلب لجوء.

وهم رقم بعيد، عن عدد الأشخاص الذين فروا من فنزويلا، منذ مطلع 2016.

وازداد عدد النازحين في العالم، بمقدار الضعف في السنوات العشرين الأخيرة، ويتخطى حاليا عدد سكان تايلاند.