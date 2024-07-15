إحصاء أزيد من مليون و100 ألف مستثمرة فلاحية على المستوى الوطني

أعلنت وزارة الفلاحة في يان لها، اليوم الاثنين، أن عملية الإحصاء العام للفلاحة 2024 عرفت نسبة تقدم فاقت 93 % إلى غاية يوم الأحد 14 جويلية الجاري.

ووفقا للمصدر نفسه، فقد تم إحصاء 1.118.000 مستثمرة فلاحية على المستوى الوطني، وحسب تقييم مدى تقدم العملية ميدانيا، فإن أكثر من نصف عدد الولايات انتهت بها العملية بنسبة 100 %.

ونظرا لأهمية هذه العملية الإستراتيجية بالنسبة لقطاع الفلاحة والإقتصاد الوطني، و من أجل بلوغ الأهداف المسطرة المتمثلة في إحصاء كل المستثمرات مهما كان حجمها و نشاطها، قررت اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير ومتابعة الإحصاء العام للفلاحة تمديد تاريخ إنهاء العملية إلى غاية يوم السبت 27 جويلية 2024 بدلا من 17 جويلية 2024 . يضيف البيان.

وأوضح بيان وزارة الفلاحة، أن هذا القرار يهدف إلى تمكين أعوان الإحصاء من إتمام العمليات الميدانية و إحصاء الفلاحين و المربين المتخلفين عن العملية لظروف مناخية (زوابع رملية، ارتفاع درجات الحرارة…الخ) أو لظروف خاصة ، و هذا حتى يتسنى الحصول على معطيات أكثر دقة حول مكـونات القطاع.

و عليه، دعت الهية ذاتها كافة الفلاحين و المربين و المستثمرين الذين لم يتم إحصاؤهم بعد، للتقرب من المصالح الفلاحية المعنية للتسجيل والإنخراط بقـوة في هذه العملية المحورية ذات البعد الوطني .