إحصاء أزيد من 170 نوعا من بذور الحبوب 

أحصت الجزائر أزيد من 170 نوعا من بذور الحبوب المعتمدة من طرف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها.

وحسب عمار خريف، مدير مزرعة البرهنة وإنتاج البذور التابعة للمعهد “أننا نملك أزيد من 170 نوعا من بذور القمح الصلب والقمح اللين والشعير والشوفان المنتجة محليا والمعتمدة من طرف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها”.

تابع ذات المسؤول أن الجزائر لم تعد تستورد بذور الحبوب منذ 30 سنة بفضل الأنواع المحفوظة والمطورة على مر السنين من طرف المعهد بالشراكة مع مختلف مخابر البحث.

وأضاف في ذات السياق “دائما ما كان حفظ الأنواع القديمة في صلب عملنا، لكننا نعمل كذلك على تطوير أنواع أكثر تأقلما مع الظروف المناخية و المقاوِمة لمختلف الأمراض مع ضمان مردود مهم في الهكتار الواحد”.

اما بخصوص إنتاج أصناف جديدة قال عمار خريف أن إنتاج أصناف جديدة يتم من خلال تهجين البذور التي من شأنها ضمان مردود جيد مع بذور مقاومة للمشاكل الزراعية. وهو ما سمح بالحصول على بذور أكثر مردودية وأكثر مقاومة في نفس الوقت. مؤكدا الأمر يتعلق “بعمل جهيد لأنه يتطلب 12 عاما على الأقل للحصول على أصناف جديدة”.

من جهة اخرى إعتبر خريف أن الحفاظ على التراث النباتي لهذه الشعبة الاستراتيجية وتطويرها “ضروري” لضمان الأمن الغذائي المستدام للبلد.