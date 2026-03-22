إحصاء أزيد من 1700 طائر مائي مهاجر خلال الإحصاء الشتوي للطيور

كما شملت العملية عدة مواقع من بينها المسطحات المائية والمصبات القديمة ومحطات تصفية المياه. بهدف جمع معطيات دقيقة حول أعداد الطيور وأنواعها وأماكن تواجدها، مثلما أوضحت ل/وأج محافظ الغابات، نورة حدوشي.

وخلال هذه العملية، تصدرت بعض أنواع البط قائمة الطيور الأكثر تواجدا، تلتها أنواع أخرى من نفس الفصيلة. فيما سجل طائر اللقلق الأبيض حضورا معتبرا قدر بـ250 لقلقا موزعين عبر عدة مواقع. كما تم تسجيل أنواع أخرى بنسب متفاوتة، على غرار البط الأحمر والغر وأبو مغازل والبلشون الصغير. ما يعكس تنوعا بيولوجيا بالمناطق الرطبة، وفق المصدر ذاته.

ومن أبرز نتائج هذا الإحصاء تسجيل طائر الغاق الكبير لأول مرة ضمن القائمة، في مؤشر يعكس تحسن ظروف الاستقبال البيئي وتطور التنوع البيولوجي المحلي، كما لوحظت خلال هذه السنة زيارة أنواع نادرة إلى المنطقة، ما يضفي قيمة علمية وبيئية إضافية على النتائج المسجلة، كما جرى شرحه.

كما توزعت الطيور بشكل متفاوت بين مختلف المواقع، حيث استقطبت بعض النقاط المائية أعدادا أكبر مقارنة بغيرها، ما يبرز أهميتها كملاذات أساسية للطيور المهاجرة خلال فصل الشتاء.

في حين، تؤكد هذه النتائج أهمية مواصلة جهود المراقبة والحفاظ على المناطق الرطبة. نظرا لدورها الحيوي في حماية التنوع البيولوجي وضمان استمرارية الأنواع المهاجرة، كما تمت الإشارة إليه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور