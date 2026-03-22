إحصاء أزيد من 1700 طائر مائي مهاجر خلال الإحصاء الشتوي للطيور

بقلم أسماء
تم إحصاء أزيد من 1770 طائرا مائيا موزعين على 18 نوعا خلال الإحصاء الشتوي للطيور المائية المهاجرة، عبر المناطق الرطبة بولاية إيليزي. خلال الفترة ما بين 18 و31 يناير 2026، حسبما علم من محافظة الغابات.

