أعلن وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، اليوم الاثنين، عن إحصاء أزيد من 450 خدمة عمومية مرقمنة.

وقال الوزير، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاحه لاجتماع نقاط الاتصال المكلفة بالرقمنة على مستوى الدوائر الوزارية، أن “عملية التحول الرقمي ببلادنا سارية بالفعل. بحيث قد سمحت عملية جرد الخدمات العمومية بإحصاء أزيد من 450 خدمة عمومية مرقمنة. منها 338 تم اعتمادها وادراجها بصفة نهائية في البوابة الحكومية”.

واعتبر شرحبيل أن إنجاز وزارة الرقمنة والإحصائيات للبوابة الحكومية للخدمات العمومية “بوابتيك” التي أشرف على إطلاقها الرسمي الوزير الأول في ديسمبر الفارط، هي “اللبنة الأولى” لآلية “التشاور والمتابعة” اللازمة لتحقيق التحول الرقمي للجزائر.

وأوضح الوزير أن البوابة الحكومية للخدمات العمومية “تعد خطوة هامة في درب إرساء الحوكمة الالكترونية وعصرنة الإدارة”.

مبينا أن الهدف من إنشائها “هو إرساء علاقة جديدة بين الإدارة والمواطن وبينها والمتعامل الاقتصادي”.

كما ستسمح هذه الآلية، بضمان قابلية التوافق البيني بين مختلف الأنظمة الحالية حتى يتنسى استغلال البيانات المشتركة من قبل مختلف القطاعات.

وشدد الوزير على أهمية هذه اللقاءات التي تندرج في سياق تطبيق خارطة الطريق التي سطرتها وزارته. من أجل التسريع بوتيرة التحول الرقمي في بلادنا ولاسيما على مستوى الإدارات العمومي”.

كما كشف أن خارطة طريق التي سطرتها الوزارة ترمي في أهدافها الأساسية لـ”إنجاح عملية التحول الرقمي في الجزائر”.