عاجل

إحصاء أزيد من 5228 كلغ من مادة الخبز مرمية بولاية تيبازة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
إحصاء أزيد من 5228 كلغ من مادة الخبز مرمية بولاية تيبازة
بقلم م . فيصل

نشرت صفحة المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مكتب ولاية تيبازة عب الفيسبوك تغريدة بعنوان كلنا ضد التبذير الغدائي خاصة الخبز.

وكتبت المنظمة أنه تم إحصاء في اليوم الثاني من الشهر الفضيل 5228.68 كلغ من مادة الخبز مرمية عبر كل إقليم ولاية تيبازة .

وأوضحت ذات تالمنظمة أن عملية الإحصاء تمت داخل مراكز الردم التقني التابعة لمؤسسة تسيير مراكز الردم التقني.

وإستنكرت المنظمة وكذا رواد منصات التواصل الإجتماعي اللاوعي لدى بعض المواطنين من خلال رميهم كميات كبيرة من الخبر

ورفعت المنظمة شعار كلنا ضد التبذير الغدائي خاصة الخبز الذي يرمز إلى الإستهلاك العقلاني للمواد الغدائية خاصة في شهر رمضان.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=985469

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com