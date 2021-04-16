إحصاء أزيد من 5228 كلغ من مادة الخبز مرمية بولاية تيبازة

نشرت صفحة المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مكتب ولاية تيبازة عب الفيسبوك تغريدة بعنوان كلنا ضد التبذير الغدائي خاصة الخبز.

وكتبت المنظمة أنه تم إحصاء في اليوم الثاني من الشهر الفضيل 5228.68 كلغ من مادة الخبز مرمية عبر كل إقليم ولاية تيبازة .

وأوضحت ذات تالمنظمة أن عملية الإحصاء تمت داخل مراكز الردم التقني التابعة لمؤسسة تسيير مراكز الردم التقني.

وإستنكرت المنظمة وكذا رواد منصات التواصل الإجتماعي اللاوعي لدى بعض المواطنين من خلال رميهم كميات كبيرة من الخبر

ورفعت المنظمة شعار كلنا ضد التبذير الغدائي خاصة الخبز الذي يرمز إلى الإستهلاك العقلاني للمواد الغدائية خاصة في شهر رمضان.