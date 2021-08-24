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الوطني

إحصاء أزيد من 70 بالمائة من أضرار الحرائق والتعويضات تنطلق قريبا

بقلم أسماء.ع
إحصاء أزيد من 70 بالمائة من أضرار الحرائق والتعويضات تنطلق قريبا
جانب من الحرائق التي مست بعض مناطق الوطن
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أكد وزير الفلاحة، عبد الحميد حمداني، اليوم الثلاثاء، إحصاء أزيد من 70 بالمائة من أضرار الحرائق التي مست الولايات. حيث سيتم خلال الأيام القليلة القادمة الإعلان عن النتائج النهائية لعملية الإحصاء.

وأضاف، وزير الفلاحة، أنه سيتم مباشرة عملية التعويضات وفق تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

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