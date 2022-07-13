قناة النهار إحصاء أزيد من 70 حطام خاص بالسفن بموانئ ولاية تلمسان قصد رفعها بقلم قناة النهار نشر في 13 جويلية 2022 - 13:09 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 45 0 إحصاء أزيد من 70 حطام خاص بالسفن بموانئ ولاية تلمسان قصد رفعها إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/q6mrO اقرأ أيضا وزيرالشباب والرياضة المصري: الحفل كان رائعا جدا وبإمكان الجزائر إحتضان كأس أمم إفريقيا لكرة القدم قناة النهار 26 جوان والي وهران : العرس إنطلق .. نأمل تحقيق العديد من الميداليات الذهبية قناة النهار 22 جوان رئيس الجمهورية يستقل المروحية الرئاسية من مطار وهران نحو الرأس الأبيض بعين الكرمة قناة النهار 23 جوان قانون الإستثمار الجديد بعيون الأجانب قناة النهار 23 جوان "وفــاة طالب بالإقامة الجامعية عبد القادر بلعربي "باب الزوار 1 قناة النهار 07 جويلية وفـ.ـاة ممرضة و إصـ.ـابة ثانية بجـ.ـروح خطيرة بعد تعرضهما للطـ.ـعن بسـ.ـلاح أبيض قناة النهار 28 جوان قناة النهار 01 جويلية رئيسة الوفد التونسي: لا فرق بيننا ويبين الجزائريين نحن نلعب في بلدنا الثاني قناة النهار 30 جوان الملاكم يحيى عبد اللي يفوز على الكسوفي باجوكو في وزن 63 كلغ ويتأهل للنهائي قناة النهار 30 جوان والي وهران: بعد ساعات ستتنقل اللجان التقنية لإحصاء السكنات المتضررة بقديل وارزيو للتكفل بقاطنيها قناة النهار 27 جوان