كشف المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، عبد الحميد عفرة ، عن إحصاء أزيد من 860 نقطة سوداء معرضة للفيضانات. مؤكدا على إتخاذ الإجراءات الاستباقية في الميدان لمواجهة أي طارئ.

وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى، قال عبد الحميد عفرة “تم احصاء 865 موقع حضري معرض للفيضانات. وبعد الإحصاء يتم حساب الحوض المائي الذي يغذي الوسط الحضري بكمية الماء. وكذلك تحديد كل ما هو المعطيات المتعلقة بـالغطاء النباتي وكذلك نوعية التربة”.

وشدد ذات المتحدث على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الإستباقية التي تتمثل في احصاء المواقع المعرضة للفيصانات وكذلك التي تتمثل في تنظيف كل مجاري وشبكات صرف المياه.

يشار أن التقلبات الجوية التي عرفتها بعض ولايات الوطن أودت بحياة 08 أشخاص جرفتهم سيول الأمطار بكل من ولايتي البيض وتلمسان .