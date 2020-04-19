إحصاء أكثر من مليونين عائلة معوزة.. ورصد 22 مليار دينار للعملية التضامنية قبل رمضان

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، أنه تم الإنتهاء من عملية إحصاء العائلات المعوزة، مع رصد 22 مليار دينار للعملية التضامنية قبل شهر رمضان.

جاء هذا خلال عرض له أمام مجلس الوزراء حول عملية التضامن الخاصة سواء بالعائلات المعوزة المتضررة من الأزمة الصحية، أو بتلك المستفيدة من المساعدة السنوية بعنوان شهر رمضان المعظم حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأضاف البيان، أن الإحصائيات بينت أن العائلات المتضررة التي استفادت من الإعانات التضامنية، بلغت حتى تاريخ 18 أفريل الجاري، 388 ألف عائلة، بكمية فاقت 12 ألف طن من المواد الغذائية المختلفة، من بينها أكثر من 178 ألف عائلة بنسبة 45 بالمائة على مستوى ولاية البليدة، تسلمت الإعانات من 39 ولاية.

وأشار إلى أن 220 ألف عائلة تقطن في 5500 منطقة ظل حظيت بالتغطية الكاملة، سواء من حيث الإعانات، أو من حيث توفير مستلزمات الحياة الكريمة، كالمياه الصالحة للشرب وغيرها.

كما أسفرت مكافحة المضاربة والاحتكار عن إحالة 482 ملف على العدالة، وحجز حوالي 2500 طن من المواد الغذائية، وأكثر من ستة ملايين ونصف مليون وحدة من المواد والمعدات الصيدلانية كالأدوية والمواد المطهرة، والقفازات والكمامات

و أكد الوزير بخصوص المنحة التضامنية لشهر رمضان عن الانتهاء من إحصاء مليونين ومائتي ألف عائلة، يجري تطهير قوائمها لتجنب ازدواجية الاستفادة، وتم رصد مبلغ 22 مليار دينار لهذه العملية.

أما الفئات الأخرى المتضررة من إجراءات الوقاية كأصحاب النشاطات الخاصة، فتبقى محل ضبط من طرف القطاعات المعنية، قصد وضع الآليات والترتيبات اللازمة لضمان التكفل بها.