إحصاء أكثر من 13 ألف منطقة ظل على المستوى الوطني

قال المفتش المركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، دليبة عبد العزيز، إنه تم إحصاء 13587 منطقة ظل على المستوى الوطني.

وأكد دليبة، اليوم الأحد، على ضرورة توفير الضروريات ومتطلبات العيش الكريم لسكان مناطق الظل.

وأضاف المتحدث، أن أكثر من 8 ملايين نسمة ما يعادل 20 بالمائة من التعداد الإجمالي للسكان يقطنون بمناطق الظل.

وأوضح دليبة في تصريح للاذاعة الوطنية، أن وزير الداخلية فتح ورشة حول نقاط الظل،أين أسدى تعليمات بضرورة اللجوء لتكنولوجيات المعلوماتية.

وأشار المفتش المركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، إلى أن “التكفل بالتنمية المحلية في مناطق الظل يتطلب تجنيد كل مصادر التمويل.