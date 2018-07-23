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إحصاء أكثر من 700 ألف مصطاف بالعاصمة منذ الفاتح جوان 2018

أخبار الجزائر
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إحصاء أكثر من 700 ألف مصطاف بالعاصمة منذ الفاتح جوان 2018 صورة مركبة
بقلم أحمد مراح

سجلت مصالح الحماية المدنية بالعاصمة أزيد من 700  ألف مصطاف على  شواطى العاصمة منذ شهر جوان والى غاية 15 من شهر جويلية الحالي.

وبحسب ذات المصالح،فقدإرتاد على الشواطى المحروسة  والمتواجد فيها عناصر الحماية المدنية 754900 شخص  في 66 شاطئا مسموحا.

في حين تم تسجيل وفاة ثلاثة أشخاص  غرقا  تراوحت أعمارهم ما بين 13 و30 سنة  غرقوا بكل من الصابلات  والرغاية البحري  والشاطئ الذهبي بزرالدة.

كما تم إحصاء حوالي 921 تدخل لإسعاف وإنقاذ المصطافين  الذين تعرضوا لخطر الغرق  أو الإصابة بضربات الشمس  خلال هذه الفترة.

كما تم إنقاذ 233 شخص من غرق حقيقي  وهو ما يمثل 50 بالمئة من الأشخاص الذين تعرضوا لخطر حقيقي مع إجلاء 136 آخرين نحو المراكز الصحية.

وكانت مصالح الحماية المدنية بالعاصمة،قد خصصت كل الإمكانيات من أجل إنجاح موسم إصطياف 2018  بتجنيد 685 عون وحارس.

إضافة الى غواصين مع تسخير زوارق مطاطية وسيارات إسعاف لضمان سلامة المصطافين مع السماح ب 66 شاطئ مسموح ومنع 21 آخر لأسباب وجيهة.


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