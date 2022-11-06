إحصاء الأساتذة الباحثين لتكوينهم في اللغة الإنجليزية بداية من 1 ديسمبر

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى إحصاء الأساتذة الذين يعتزم القطاع تكوينهم في اللغة الإنجليزية. مع نهاية الموسم الجامعي الحالي 2023/2022.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، فإن إحصاء الأساتذة جاء في إطار تعزيز مكانة اللغة الإنجليزية في التعليم والتكوين بمؤسسات التعليم العالي. ومتابعة لتقييم مسعى تكوين الأساتذة في اللغة الإنجليزية.

كما وجهت الوزارة الوصية مراسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات للإتصال بمديري مؤسسات التعليم العالي، تتضمن أهم التوجيهات والمؤشرات التي حدّدها وزر التعليم العالي والمتعلقة بإحصاء الأساتذة الذين يعتزم القطاع تكوينهم مع نهاية الموسم الجامعي الحالي 2023/2022″.

كما أضاف المصدر، أن هذا المسعى يتم بتكوين نسبة 80 بالمائة من أساتذة العلوم والتكنولوجيا على الأقل. ونسبة تكوين 100 بالمائة بالنسبة لأساتذة العلوم الإجتماعية والإنسانية. والعلوم الطبية من الذين يدرسون الوحدات الأفقية.

وبخصوص المؤسسات الجامعية التي تتوفر على مراكز للتعليم المكثف للغات أو أقسام تكوين في اللغة الإنجليزية. فإنه يتعين عليها التكفل بتكوين أساتذتها. فيما سيتم وضع تحت تصرف باقي المؤسسات الأخرى منصة رقمية مخصصة لتكوينهم. وتابعة للجنة الوطنية المكلفة بالتعليم عن بعد ابتداء من 1 ديسمبر 2022″.

أما بالنسبة للمؤسسات الجامعية التي تتوفر على مكونين متحكمين في اللغة الإنجليزية. يتعين عليهم الشروع في تدريس المواد التي يشرفون عليها باللغة الإنجليزية بدءا من السنة الجامعية الجارية.

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