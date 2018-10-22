«إحصاء الفلاحين الراغبين في الاستثمار بغرف التخزين»

قال إن أطنانا من المنتوجات معرضة للتلف مثل البصل.. وزير الفلاحة:

أعطى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد القادر بوعزڤي، إشارة انطلاق موسم الحرث والبذر من ولاية تيارت، حيث كشف الوزير أن الوزارة تسعى لتحقيق نتائج أكبر من الموسم القادم، خاصة وأن آخر تحصيل للحبوب كان وطنيا بـ60 مليون قنطار في تيارت منها 5 ملايين و800 ألف قنطار ما يقارب 6 ملايين قنطار، حيث تعمل الوزارة على تكثيف ومساعدة الاستثمار في كافة الشُعب على رأسها الحبوب.

واعتبر الوزير ولاية تيارت من حيث عدة شعب أن لها أهمية كبيرة، كما ذكر بتسطير برنامج لتفادي استيراد بذور البطاطا، خاصة وأن ولاية تيارت تحوز على مخبر متخصص في بذور البطاطا ببلدية السبعين، والذي وعد الوزير بضرورة تشجيع مثل هذه الاختصاصات.

حيث أكد الوزير أنه سيتم التحكم في الإنتاج المحلي لبذور البطاطا على مدى سنتين.

وعلى ضوء كل هذه النقاط الخاصة بتشجيع المنتوجات الفلاحية، أكد الوزير على مشكل التخزين الذي لايزال مطروح بقوة في القطاع مع العلم أن ولاية تيارت، تحوز على المراتب الأولى في عدة منتوجات من بينها المرتبة الثانية في إنتاج البصل هذه المادة التي تتعرض للتلف عبر مزارع الفلاحين بتيارت.

حيث تدخل وزير الفلاحة من خلال إعطاء تعليمات وإصدار قرار للإنطلاق في إحصاء الفلاحين الراغبين في الإستثمار في بناء غرف التخزين عبر ولاية تيارت وباقي ولايات الوطن، من أجل وضع حد لظاهرة غياب غرف التخزين، وذلك من خلال إشراك الفلاح في مثل هذه البرامج من أجل إنجاز غرف التخزين.

من جهة أخرى، يبقى مشكل التسويق يطرح بحدة أيضا، وهو من المسببات الكبيرة في بقاء منتوجات الفلاحين عرضة للتلف، كما هو حاصل لكميات البصل بتيارت.