إحصاء المنتوج الوطني في جانفي..تنصيب لجنة تحسبا للعملية

أشرف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الأحد، على تنصيب اللجنة الوطنية لعملية إحصاء المنتوج الجزائري المزمع انطلاقها شهر جانفي 2025.

وتتكون اللجنة من إطارات مركزية من الوزارة وممثلين عن الهيئات تحت الوصاية ممثلة في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. المركز الوطني للسجل التجاري المركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم مجمع صافكس. وشركة إنجاز وتسيير أسواق الجملة.

كما سيتم تشكيل لجان ولائية تحت رئاسة مديري التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وممثلي الهيئات تحت الوصاية. وبإشراف السادة الولاة، وبمشاركة ممثلي مختلف القطاعات المعنية.

وشدد وزير التجارة، على أهمية هذه العملية باعتبارها ستتيح توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن المنتجات الوطنية. مما يعزز من القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية تدعم الإنتاج الوطني. وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما وجه الوزير بإطلاق عملية نموذجية بولاية بجاية يتم من خلالها تقييم آليات التنفيذ وتطويرها. قبل تعميمها على المستوى الوطني.