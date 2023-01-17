إحصاء الموظفين الذين يستوفون شروط الترقية في الجامعات

أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة إحصاء الموظفين. الذين يستوفون شروط الترقية إلى الرتبة الأعلى. وهذا قصد اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة لإتمام هذه العملية قبل تاريخ 19 جانفي على أقصى تقدير .

وأمرت الوزارة بضرورة تدوين البيانات والمعلومات اللازمة المتعلقة بالموظفين المعنيين بالترقية. على تطبيق خاص موجود على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية .

وأكدت الوزارة أن هذا الإحصاء هام جدا يجب تكاثف الجهود للقيام به ، كما أمرت المعنيين بموافاة الوزارة بنسخة من العمل المنجز .

من جهة أخرى أكدت الوزارة أنه بالنسبة للترقية على أساس الإمتحان المهني. يشترط أقدمية تساوي أو تفوق 5 سنوات أو 7 سنوات ،حسب الحالة الى غاية 31 ديسمبر 2023

أما بالنسبة للترقية الاختيارية، فيشترط أقدمية تفوق 10 سنوات عند تاريخ 31 ديسمبر 2023 وبالنسبة للترقية على أساس الشهادة يشترط ان تكون الشهادة التي تحصل عليه الموظف بعد توظيفه.