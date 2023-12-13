إحصاء وتطهير سائقي سيارات الأجرة ما بين الولايات بهذه الولاية

أعلنت مديرية النقل لولاية وهران في بيان لها عبر حسابها على الفيسبوك عن الشروع في عملية إحصاء سائقي سيارات الأجرة ما بين الولايات.

وحسب ما جاء في بيان المديرية “تعلم مديرية النقل لولاية وهران كافة سائقي سيارات الأجرة ” ما بين الولايات ” أنه سيتم القيام بعملية إحصاء وتطهير واسعة لهذه الخطوط، وعليه نطلب التقدم إلى مصالح المديرية مصحوبين بوثائق الاستغلال حسب البرنامج والأفواج التي يُحددها ممثلي التنظيمات المختلفة”.

وأضاف البيان انه سيتم الشروع في استقبال الملفات ابتداء من يوم الأحد 17 ديسمبر 2023.