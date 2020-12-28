إحصاء وطني للثروة الحيوانية لوضع حدّ لـ”التبزنيس” في اللقاحات وسياسة الدعم!

وزير الفلاحة يوجّه مراسلة إلى الولّاة بأمر من رئيس الجمهورية

الإحصاء سيُلزم مستقبلا البياطرة بالتصريح الحقيقي بنشاطاتهم

الإحصاء المعمول به حاليا لم يتجدد منذ 2001 وسياسة الدعم مبنية على أرقام قديمة!

سيشرع ولْاة الجمهورية، بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في عملية الإحصاء العام الفلاحي لمعرفة العدد الحقيقي للفلاحين والثروة الحيوانية عبر ربوع الوطن، كون هذه العملية لم تعرف تجديدا منذ عشرين سنة خلت.

وحسب مضمون المراسلة التي بعث بها وزير الفلاحة والتنمية الريفية إلى ولّاة الجمهورية، تحصلت “النهار” على نسخة منها، فإن المسؤول الأول على القطاع الفلاحي، أكد بأن الهدف الرئيسي من عملية الإحصاء العام للموسم الفلاحي 2020 / 2021، والتي ستشكّل كافة ولايات الوطن قبل نهاية الثلاثي القادم، تندرج ضمن ورقة الطريق التي تعوّل عليها الحكومة في مخططها الخماسي الحالي، بغية تحسين النظام المعلوماتي ومعرفة العدد الحقيقي لرؤوس الأغنام الذي تتوفر عليه الجزائر، وذلك تطبيقا للتعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ الرابع عشر جوان الماضي من أجل تحكم أفضل في شعبة اللحوم الحمراء والتموين المستمر للسوق الوطنية، كما سيشمل الإحصاء – حسب مضمون المراسلة – جميع المستثمرات الفلاحية التي يزيد عددها عن مليون ومائتي ألف مستثمرة.

وأفادت مصادر رسمية بمبنى الوزارة في حديث خصّت به “النهار”، بأن هذا الإحصاء جاء من أجل وضع حدّ للتضارب الحاصل حول العدد الحقيقي لرؤوس الأغنام، وقيام جهات بتضخيم الأرقام، وهو التضخيم الذي أدى إلى تضخيم فاتورة واردات الجزائر من اللقاحات، وعدم تصريح البياطرة بالفواتير الحقيقية لنشاطاتهم، وكذا تضخيم واردات الجزائر من الأعلاف والتلاعب بسياسة الدعم المبنية حاليا على أرقام قديمة.

وأوضح الوزير في مراسلته التي بعث بنسخة منها إلى الوزير الأوّل، عبد العزيز جراد، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بأن إحصاء موسم 2020 / 2021، سيكون وفق مقاربة معيارية أوصت بها منظمة الزراعة والتغذية “فاو” مع نموذج قاعدي ونماذج موضوعية.

وقد باشرت مصالح الوزارة في تنصيب لجان محلية يترأسها مديرو المصالح الفلاحية، وستكون مكلفة بالمتابعة التقنية والعملياتية، حيث شدد الوزير على ضرورة توفير ولّاة الجمهورية لكافة الإمكانات اللوجيستية لضان السير الحسن للعملية.