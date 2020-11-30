كشف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل، ابراهيم مراد، إحصاء 15 ألف و44 منطقة ظل، يقطن بها 8 ملايين مواطن.

وأشار المتحدث لدى حلوله ضيفا على فوروم الإذاعة، أن رئيس الجمهورية هو أول من حدد مصطلح لهذه المناطق المنسية.

وأكد أن رئيس الجمهورية، كان ضمن التزاماته أثناء حملته الانتخابية أن يحسن الأوضاع المعيشية لسكان هذه المناطق.

وأوضح أنه تم التطرق إلى مشاكل هذه المناطق من كافة النواحي ودراستها بغية تحديد النقائص ومعالجتها.

وأشار أن هناك 14 قطاعا، تم تحديدها على مستوى مناطق الظل، تم الانطلاق في دراستها لتدارك الأمر.

وأضاف “انطلقنا من الحاجيات السهلة لمناطق الظل التي لا تتطلب اعتمادات كبرى ولكن من جهة أخرى تحسن من معيشتهم”.

وأكد أن هناك نتائج ايجابية منذ الاعلان عن ضرورة التكفل بمناطق الظل، حيث تم انجاز 50 بالمئة فيما يتعلق بها.

وأفاد المتحدث أن نية رئيس الجمهورية حسنة، يريد التغيير، وقال “بعد مطالعته للتقارير هناك توجيهات لنا نحن ثم الى الحكومة”.

وأشار عن وجود 38700 مشروع فيما يخص مناطق الظل، خصص لها مبلغ 48 الف مليار دينار.

وتابع “هذه المشاريع المنجزة جاءت بالفائدة و59 بالمئة غير منجزة حدد انجازها بنهاية السنة”.