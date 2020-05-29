إحصاء 322 ألف شخص مستفيد من منحة مليون سنتيم التي أقرها رئيس الجمهورية

الوطني
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إحصاء 322 ألف شخص مستفيد من منحة مليون سنتيم التي أقرها رئيس الجمهورية
بقلم أمينة داودي

بلغ عدد المستفيدين من المنحة التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لفائدة المتضررين من آثار جائحة فيروس كورونا قرابة 322 ألف مستفيد.

وحسبما أفادت به الإذاعة الوطنية من مصادر لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فإن عدد المستفيدين من منحة 10 ألاف دينار ، المسجلين في القوائم التي تم التأشير عليها من طرف المدراء المحليين المعنيين إلى غاية 27 ماي 2020، بعد عملية تطهير القوائم، قد بلغ 321.955 مستفيد.

وذكر نفس المصدر، أن عدد المستفيدين الذين صبت لهم المنحة بلغ 135.687 ملف وعدد الملفات الموجودة على مستوى المصالح غير المركزية للدولة بلغ 76.674 ملف.

أما عدد الملفات الموجودة على مستوى مصالح الولاية من أجل الإجراءات المحاسبية قد وصل إلى29.734 ملف ، أما عدد الملفات الموجودة على مستوى مصالح أمناء الخزائن للولايات من أجل عملية الدفع، فقد بلغ 64.808 ملف، فيما وصل عدد الملفات الموجودة على مستوى مصالح البريد أو البنك من أجل عملية صب المنحة في الحسابات البريدية الجارية أو الحسابات البنكية 15.052 ملف .


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