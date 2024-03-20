إحصاء 42 ألف مكتتب للاستثمار في بورصة الجزائر

كشف رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات بورصة الجزائر يوسف بوزنادة، عن إحصاء 42 ألف مكتتب للاستثمار في البورصة. منهم 23000 منخرطا في عملية التداول بفضل تحسين أنظمتها. ما يؤدي الى جذب المزيد من المستثمرين وبالتالي إستقطاب الأموال المتداولة في البورصة.

وقال بوزنادة خلال نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الأولى، إنّ بورصة الجزائر انتهجت إستراتيجية جد ناجعة وخطوة جد إيجابية. تؤدي إلى تحقيق عدة أهداف منها تعزيز السيولة النقدية وتعزيز الحوكمة من تحفيز قدوم المستثمرين للبورصة. بالإضافة كذلك إلى تعزيز الثقة لديهم وتنويع المنتجات المتداولة، فضلا عن زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة.

كما أشار رئيس اللجنة، إلى أن البورصة تلعب دوراً جوهرياً ومكمّلا لتمويل الإقتصاد الوطني. نظرا للتحفيزات الجديدة في شروط البورصة ومن بينها التمويل عبر البورصة. الذي يمكّن من تخفيض إستدانة الشركات وإعفائها من ضريبة الأرباح. مضيفا أن ما يعادل 112 مليار دينار من رأسمال القرض الشعبي الجزائري تمت تعبئتها. 70 بالمائة منها من طرف الأفراد و30 بالمائة من طرف الخواص وأصحاب الشركات على مستوى 58 ولاية، متوقعا أن تصل القيمة السوقية للبورصة إلى 170 مليار دينار جزائري. خاصة بعد إدراج القرض الشعبي الجزائري كخامس عنصر في السوق الرئيسي للبورصة.