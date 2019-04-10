إحصاء 4869 كيس تبرع بالدم لموظفي الأمن بداية سنة 2019

تمكنت المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال الحملة الأولى للتبرع بالدم المنظمة، عبر صفوف الأمن الوطني، من جمع كمية معتبرة من أكياس الدم بلغت 4869 كيس.

وحسب بيان للمديرية، عرفت العملية توافد معتبر لأفراد الشرطة إلى مراكز جمع الدم بهدف المشاركة في هذه العملية الإنسانية،

انطلاق الحملة كان يوم 26 مارس ، من المستشفى المركزي للأمن الوطني (Les Glycines)،

وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم المغاربي للتبرع بالدم المصادف لـ 30 مارس من كل سنة.

العملية جرت بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتبرع بالدم والاتحادية الوطنية للمتبرعين بالدم،

حيث شهدت العملية إقبالا كثيفا من منتسبي جهاز الشرطة الجزائرية عبر 48 أمن ولاية،

وذلك سعيا في تعزيز العمل الإنساني ومساعدة المرضى الذين هم في حاجة مـاسة إلى هذه المادة الحيوية.

هذه المبادرات الجوارية تعكس قيم التضامن والإنسانية الراسخة لدى موظفي الأمن الوطني،

حيث تسعى القيادة العليا للأمن الوطني إلى تقوية وتنمية العمل الجواري بين الشرطة ومختلف شرائح وفئات المجتمع من أجل إنقاذ الأرواح البشرية خاصة المصابين في حوادث الطرقات.