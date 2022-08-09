إحصاء 60 ألف طلب توظيف لتدريس الإنجليزية في الابتدائي

تشير آخر الأرقام الصادرة عن وزارة التربية الوطنية، إلى إحصاء ما يزيد عن ستين ألف طلب تدريس اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي، تحسبا للدخول المدرسي القادم، حيث أسدى المسؤول الأول على القطاع تعليمات صارمة في هذا الخصوص من أجل إعطاء الأولوية للذين تتوفر فيهم خبرة في المجال.

بلغ عدد المرشحين الراغبين في تدريس اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي منذ انطلاق فترة التسجيلات في الثالث من شهر أوت الجاري، وإلى غاية أمس، أزيد من ستين ألف مرشح أودعوا ملفاتهم على مستوى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، بعد إعلان الوزارة الوصية عن موعد استقبال الملفات تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، الذي أكد في آخر خرجة إعلامية له ضمن لقائه الدوري مع وسائل الإعلام، على ضرورة اعتماد اللغة الإنجليزية في مراحل التدريس الابتدائي لكي تدخل الجزائر العالمية، قبل أن يشير إلى أن “اللغة الفرنسية مجرد غنيمة حرب واللغة الدولية هي الإنجليزية”.

وزير التربية يشدد على وجوب منح الأولوية لأصحاب الخبرة

وعلمت “النهار” من مصادرها الخاصة، بأن المسؤول الأول على قطاع التربية الوطنية، أسدى تعليمات صارمة في هذا الخصوص، قضت بالانطلاق في دراسة الملفات المودعة، مع إعطاء الأولوية للذين تتوفر فيهم خبرة في مجال التدريس من قبل، سواء كان ذلك على مستوى المؤسسات التعليمية العمومية أو الخاصة.

كما سبق للوزارة وأن أمرت مؤخرا عبر مراسلة رسمية بعثت بها إلى مديريات التربية، بالشروع في استقبال ملفات الأساتذة المتعاقدين لتوظيف أساتذة اللغة الإنجليزية، حيث حدِد عدد المناصب المعنية، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة، بـ 25 ألف منصب مالي، يتم توظيفهم تعاقديا بشروط، أهمها حيازة شهادة “ليسانس” في اللغة الإنجليزية أو في الترجمة من وإلى اللغة الإنجليزية.

وسيتم اعتماد اللغة الإنجليزية كمادة ثانية أساسية في المرحلة الابتدائية من التعليم، إلى جانب الفرنسية، في تجربة تعدّ سابقة من نوعها سيتم تطبيقها في ظرف قياسي، مما جعل الوزارة الوصية ممثلة في التربية الوطنية تدخل في سابق مع الزمن من أجل تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية.