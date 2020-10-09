إحصائيات إنتشار كورونا في الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وفيمايلي آخر إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في الجزائر:

الجزائر: 6002 حالة مؤكدة حالة جديدة : 21