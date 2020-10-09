إحصائيات إنتشار كورونا في الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية
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أوقفت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة المنيعة ثلاثة أشخاص بسوق الوئام بالمدخل الشمالي للمدينة و بحوزتهم كيلوغرام من الكيف إضافة الى قرص مهلوس في جيب…
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تمكنت عناصر الأمن الحضري التاسع بولاية سكيكدة من توقيف شخص مسبوق قضائيا متورط في عديد القضايا.
عملية التوقيف جاءت بعد عملية بحث وتحري وترصد من قبل…
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أوقفت مصالح الأمن بولاية معسكر 3 اشخاص من بينهم فتاة ينشطون في ترويج الاقراص المهلوسة.
وتمكن الأمن الحضري السابع بولاية معسكر من يوقف ثلاثة مشتبه فيهم…
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