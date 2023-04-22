إحصائيات مباراة الجياسكا ضد الترجي

عرفت مواجهة شبيبة القبائل ضد الترجي التونسي، أمس الجمعة، برسم ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا إحصائيات متقاربة بين الفريقين.

ونشر موقع “سوفا سبور”، المتخصص في الإحصائيات، أرقام المباراة، والتي عرفت إستحواذ الترجي على الكرة طيلة أطوار اللقاء بنسبة 55%، و45% للشبيبة و 414 تمريرة ناجحة للترجي، و 295 لشبيبة القبائل.

كما عرفت المواجهة، تسديد لاعبي الشبيبة لـ13 تسديدة، 4 منها داخل الإطار، فيما قام لاعبي الترجي بـ6 تسديدات واحدة منها داخل الإطار.

وشهدت المواجهة تألق الدولي الجزائري توغاي، بتحقيقه رقم إيجابي في اللقاء كأكثر لاعب تحقيقا للتمريرات الناجحة بـ84 تمريرة.

وتألق لاعب الشبيبة كسيلة بوعالية، في اللقاء، كأكثر لاعب صنعا للفرص بفرصتين خطيرتين، والأكثر تدخلا على الكرات بـ4 تدخلات.

وفي الجانب الدفاعي، حقق مدافع الشبيبة بن زايد موسى، 4 إفتكاكات للكرة طيلة المواجهة.