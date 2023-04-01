إحصائيات محرز ضد ليفربول

قدم نجم المنتخب الوطني مستويات رائعة، رياض محرز، اليوم السبت، في مواجهة فريقه المان سيتي ضد ليفربول، في الجولة 28 من البريميرليغ.

وشارك نجم الخضر أساسيا طيلة أطوار اللقاء، وتمكن من تقديم تمريرة حاسمة في الدقيقة 46، ونال علامة 8.1 في اللقاء.

كثالث أعلى علامة في المواجهة، بعد كل من رجل اللقاء دي بروين صاحب العلامة 9.2، وجريليش بـ8.8، وصنع 6 فرص، ومنح 10 عرضيات.

وقام محرز بمراوغتين ناجحتين في اللقاء، وسدد 4 مرات على المرمى، وإسترجع 4 كرات، وقام بـ85 تمريرة في المواجهة.