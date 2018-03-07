إحصائيات محرز مع “الفوكسيس” .. أرقام خيالية !

أبرز نادي “ليستر سيتي” عبر موقعه الرسمي إحصائيات النجم الجزائري “رياض محرز” الذي وصل لأرقام خيالية مع الفوكسيس، أين كتب إسمه بأحرف من ذهب.

ويعتبر محرز ثاني أفضل هدّاف في الفريق هذا الموسم برصيد 9 أهداف خلف المهاجم “فاردي” صاحب الـ13 هدفا.

كما سجل 36 هدفا في الدوري الإنجليزي مع نادي ليستر متفوقا على “هيسكي” وبعض النجوم السابقة للفريق.

بالنسبة للتمريرات الحاسمة، لا أحد أفضل من الجزائري فهو صاحب 7 تمريرات حاسمة هذا الموسم متفوقا على الكل.

كما أنه وصل لللتمريرة الـ24 في مسيرته في الدوري الإنجليزي مع الفوكسيس.

ويعتبر نجم الخضر أكثر من صنع “فرص التهديف” هذا الموسم في فريقه بـ58 فرصة.

في حين وصل للرقم 287 فرصة طوال مسيرته في “البيريمرليغ”.

وقام محرز بـ108 توزيعة هذا الموسم مع فريقه ليستر سيتي كثاني أكثر موزع خلف “ألبرايتون”.

كل هذه الأرقام تؤكد أنّ الجزائري لاعب غير عادي ولهذه الأسباب أراد “بيب غوارديولا” خطفه في الميركاتو الشتوي الماضي.