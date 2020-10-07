إحصائيات معهد MMRتكشف: 9 ملايين و600 ألف جزائري شاهدوا “تلفزيون النهار” أسبوعيا في سبتمبر 2020

يواصل “تلفزيون النهار” تصدره قائمة القنوات الأكثر مشادهة في الجزائر، أين أثبت سبر أراء أجراه معهد”MMR” خلال شهر سبتمبر 2020، أن 9 ملايين و600 ألف جزائري يشاهدون “تلفزيون النهار” أسبوعيا،

وحسب نتائج سبر الأراء الذي أجراه معهد “MMR”، في الفترة الممتدة مابين 19 سبتمبر إلى 25 من نفس الشهرّ، والذي شمل عينة مقدرة بـ20 مليون نسمة، فإن 4 ملايين و840 ألف يشاهدون تلفزيون النهار يوميا.

وحلت قناة الشروق في المرتبة الثانية بعدد مشاهدين يقل عن 9 ملايين أسبوعيا و3 ملايين يوميا.

كما حلت كل من قناة سميرة تيفي والهداف وقناة الشروق نيوز في المتربة الثالث والرابعة والخامسة على التوالي في القائمة التي ضمت أفضل 10 قنوات.

لتليها كل من قنوات البلاد والجزائرية الثالثة والجزائرية وقناة بور تيفي ونوميديا تيفي في المراتب السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة على التوالي بعدد مشاهدين يتراوح مابين 5 ملايين إلى مليونين أسبوعيا.

أما نسب المشاهدة لهذه القنوات يوميا فقد تراوحب مابين مليونين ونصف مليون يوميا إلى اقلمن مليون في الايوم.

بالموازاة مع ذلك كشف سبر الأراء أن “تلفزيون النهار” تحصل على المرتبة الأولى في قائمة القنوات الإخبارية بنسبة48.74 من نسب المشاهدة، لتحل في المرتبة الثانية قناة الشروق نيوز بنسبة 23.95، لتليها في المرتبة الثالثة قناة فرانس 24 بنسبة 13.13، وجاءت في المرتبة الرابعة قناة الجزيرة بنسبة 3.72 بالمائة.

وبخصوص المشاهدات خلال وقت الذروة مابين 20.15 إلى الساعة 21.15 فقد حل “تلفزيون النهار “في المرتبة الاولى بـ1.6 مليون مشاهد يوميا، لتليها قناة الشروق بعدد مشاهدين في أوقات الذروة بلغ 271 ألف في المرتبة الثانية، أما المرتبة الثالثة فقد حلت قناة سميرة تيفي بعدد مشاهدين بلغ 135 ألف.

وما في الإحصائيات الخاصة بالقنوات التي تتحصل على توقيت أكبر في نسب المشاهدة فقد حل “تلفزيون النهار” دائما المرتبة الاولى بتوقيت قدر بـساعة من الزمن و24 دقيقة و 12 بالمائة من المشاهدين.

وحلت قناة الشروق التيفي في المرتبة الثانية بنسبة 6.94 بالمائة، بتوقيت زمني يقدر بساعة من الزمن و12 دقيقة،اما في المرتبة الثالث فقد حلت قناة سميرة تيفي بنسبة مشادهة 5.5 وتوقيت زمني يقدر ب1.28 دقيقة.

وضمت القائمة 13 قناة جزائرية وأجنبية تراوحت فيها نسب المشاهدة مابين 4 في المائة و1.65 في المائة.