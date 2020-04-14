إحصائية جديدة تضع محرز مع الأفضل أوروبيا

الرياضة
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إحصائية جديدة تضع محرز مع الأفضل أوروبيا
بقلم إسماعيل عشاش

كشفت إحصائية جديدة، مدى الدور الفعال الذي يلعبه الدولي الجزائري رياض محرز، في القاطرة الأمامية لناديه مانشستر سيتي.

وكشفت جريدة “مانشستر إيفنيينغ نيوز”، بأن اليساري هو ثالث أفضل لاعب في أوروبا في التمريرات ما قبل الحاسم، هذا الموسم.

وأشار ذات المصدر، بأن هذه الإحصائية أصبحت مهمة جدا لدى التقنيين في القارة العجوز، لأنها توضح من يبدأ صناعة الفارق دائما.

وتوضح الأرقام بأن الجناح الطائر، قدم 6 تمريرات ما قبل الحاسمة، وهو الأفضل في هذه المهمة داخل “السكاي بلوز”.

ولم يتفوق على قائد الخضر، في الدوريات الخمسة الكبرى سوى سانتشو “10 تمريرات” وليفاندوفسكي”7 تمريرات”.


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