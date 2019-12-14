إحصائية جديدة تمنح محرز لقب الأفضل في إنجلترا !

صنف اللاعب الجزائري رياض محرز الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بالرغم من مشاركاته القليلة مع فريقه مانشستر سيتي.

وكشفت الإحصائية أن اللاعب الجزائري رياض محرز يساهم في هدف مع فريقه مانشستر سيتي كل 66 دقيقة، وهو أعلى رقم بين لاعبي البريمرليغ هذا الموسم.

محرز كل 66 دقيقة

أغويرو كل 68 دقيقة

فاردي كل 72 دقيقة

موسات 74 دقيقة

أبراهام 81 دقيقة

سون 82 دقيقة

ماني 82 دقيقة

دي بروين 87 دقيقة

ألي 89 دقيقة