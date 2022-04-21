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قناة النهار

إحفظ معنا: سورة الرعد من 06 إلى الآية13

بقلم قناة النهار
إحفظ معنا: سورة الرعد من 06 إلى الآية13
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إحفظ معنا: سورة الرعد من 06 إلى الآية13

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