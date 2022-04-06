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قناة النهار

إحفظ معنا: “سورة هود” من الآية 115 إلى الآية 123

بقلم قناة النهار
إحفظ معنا: “سورة هود” من الآية 115 إلى الآية 123
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إحفظ معنا: “سورة هود” من الآية 115 إلى الآية 123

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