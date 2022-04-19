قناة النهار إحفظ معنا: سورة يوسف من الآية 107 إلى 111 بقلم قناة النهار نشر في 19 أفريل 2022 - 12:46 شارك غرِّد أرسل 22 0 إحفظ معنا: سورة يوسف من الآية 107 إلى 111 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا: فاسألوا: منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله رابط دائم : https://nhar.tv/F5yaY برامج النهار في رمضان اقرأ أيضا أسرار : العهد مع الله قناة النهار 05 أفريل بدموع الحرقة "نورهان" توجه رسالة مؤثرة لعائلتها لي سمحو فيها ورماوها للزنقة قناة النهار 04 أفريل إستمرار تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة .. قناة النهار 15 أفريل كونك خفيف وأربح معانا..قريبا في رمضان قناة النهار 30 مارس "هوارية بن رقطة .."هكذا ستكون أحوال الطقس خلال شهر رمضان قناة النهار 30 مارس مهن رمضان: صناعة قلب اللوز والحلويات.. بنة وسومة قليلة قناة النهار 14 أفريل منابر السلام/ الشكر: قيدوا نعم الله بالشكر والرضا قناة النهار 07 أفريل مفيدة عداس: كل من يستغل مواقع التواصل الإجتماعي لتكسير الأخرين هوإنسان فاشل قناة النهار 14 أفريل "في ظلام الليل 2 / محمد ماشفاش شحال وهو عايش برّى .."زدمولي وفرغولي الدّار وراني وحدي في الزنقة !! قناة النهار 07 أفريل فكرة: اكتشف مع حسام وسارة مشروع رمضاني مربح ويدخل فايدة مليحة قناة النهار 14 أفريل