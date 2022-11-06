إحمي نفسك من الطاقة السلبية بهذه الطرق

هم كثر وأينما حللنا نصادفهم، أشخاص سلبيين مكتئبين لا يملون من بثّ شكاويهم وغرس الطاقة السلبية فيمن حولهم، هي مشاعرة ثقيلة عليهم، يحاولون تقاسمها مع غيرهم، ليقع المستمع إليهم في الفخ العاطفي ويصاب بنفس سلبيتهم دون أن يكون له ذنب في ذلك، لهذا نقترح عليكم خمس طرق لامتصاص الطّاقة السلبية. وحماية نفسك من مثل هذا الانزعاج:

إحمي نفسك من الطاقة السلبية بهذه الطرق

1- اعرف كيف تقول “لا” عند الضرورة:

التعاطف هو طبيعة بشرية، ولكن معرفة كيفية إدارته أمر مهم، فلست مجبرا أن تكون لطيفًا مع أشخاص لا يستحقون، ولتتعلم أن تضع حدودك، و بأن تتحلى بالشجاعة في اختيار الأشخاص الذين يمكنك تكريس وقتك لهم، فهي حياتك ووقتك.

* أجل من المهم أن تكون لطيفا لكن ليس على حساب نفسك.

2 – تجنّب الناس الذين يشتكون طوال الوقت:

ونقصد بذلك أولئك الأشخاص الغضوبين والذين لديهم شخصية طفيلية تتغذى على انتباه الآخرين وتعاطفهم، فعلى الرغم من أن قضاء الوقت معهم قد يبدو لطيفًا في البداية، إلا أن الأمر ينتهي بك إلى استنفاذ طاقتك.

* نعم لابد أن نكون بعون من يحتاج إلينا لكن لا تحمل نفسك ما لا طاقة لك به.

إحمي نفسك من الطاقة السلبية بهذه الطرق

3- سيطر على عواطفك:

أنت المسؤول الوحيد عن أفكارك وعواطفك، طالما أنك ترفض الاستماع إلى شكاوى الآخرين فإن تصورك الخاص يسير على الطريق الصحيح، لذا اختر المواقف التي تمنحك طاقة جيدة، اتخذ القرارات الصحيحة التي تجلب لمسة إيجابية لحياتك بشكل عام.

4 – توقف عن محاولة إرضاء الجميع:

فالجميع يجب أن يفهم أن لكل شخص آراء وأذواق ورؤى مختلفة، مما يعني أنك لن تكون جيدا في نظر الجميع، لن تكون قادرًا على إرضاء الجميع أبدًا، لذا كن أكثر تركيزا على ما تحب وعلى رفاهيتك.

* كن في سلام مع نفسك وأحب نفسك.

استفد من الطبيعة:

التركيز على الطبيعة هي وسيلة جيدة لاستبدال الطاقات الفوضوية التي تتراكم، فالطبيعة تمنحك القدرة على التأمل والاستمتاع بجمال وبساطة العالم الطبيعي، استنشق الهواء النقي بعمق.

* هكذا ستكون بمنأى عن السلبية التي تنتشر في محيطك المباشر.