إحياءً لليوم الوطني للشهيد.. الهلال الأحمر يطلق حملة تبرع

أطلقت اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري وهران حملة التبرع بالدم تحت شعار “دماء الشهداء صنعت المجد، ودماؤنا تصنع الحياة”، وهذا تزامنا والاحتفال باليوم الوطني للشهيد المصادف لـ 18 فيفري.

وجاء في الصفحة الرسمية لهيئة الهلال الأحمر الجزائري “في يوم الشهيد، نستذكر تضحيات أبطالنا الذين رووا أرض الوطن بدمائهم الطاهرة. واليوم نحيي ذكراهم بتقديم دمائنا لإنقاذ الأرواح”.

كما دعت ذات الهيئة للمساهمة في إنقاذ الأرواح، عن طريق التبرع بالدم لأن كل قطرة دم قد تكون حياة جديدة لشخص محتاج.

ونظمت اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري وهران بالتنسق مع مديرية الصحة لولاية وهران. بمناسبة اليوم الوطني للشهيد أسبوع للتبرع بالدم. تحت شعار “دماء الشهداء صنعت المجد ودمائنا تصنع الحياة” من 18 إلى 24 فيفري 2025.

وبخصوص الأيام والأماكن المخصصة للتبرع فهي موضحة في الوثيقة المرفقة أدناه.

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