إحياءً لليلة القدر المباركة .. تيسمسيلت تكرّم المتفوقين في المسابقات الدينية

في أجواء إيمانية مميزة جسّدت روح الشهر الفضيل وقيمه السامية، أشرف والي تيسمسيلت، مساء الاثنين، على فعاليات إحياء ليلة القدر المباركة، بمسجد أبي بكر الصديق ببلدية تيسمسيلت.

واحتضن هذا الصرح الديني الاحتفال الولائي بهذه المناسبة العظيمة وسط حضور رسمي وديني وجمعوي معتبر.

وشهد الحفل برنامجاً دينياً ثرياً أُعد خصيصاً لإحياء هذه الليلة المباركة، استُهل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة دينية تناولت فضائل ليلة القدر ومكانتها العظيمة في قلوب المسلمين، باعتبارها ليلة مباركة تتنزل فيها الرحمات ويضاعف فيها الأجر والثواب.

كما تضمّن برنامج الاحتفال عرض حصيلة المسابقات الدينية التي نُظمت بالمناسبة تحت إشراف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، والتي عرفت مشاركة واسعة من مختلف الفئات. قبل أن يتم تكريم الفائزين والمتفوقين فيها تقديراً لجهودهم في حفظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية، وتشجيعاً لهم على مواصلة مسيرتهم في خدمة كتاب الله.

واختُتمت فعاليات هذه المناسبة المباركة بختم صحيح البخاري والدعاء الصالح للبلاد والعباد بأن يديم الله نعمة الأمن والاستقرار. وذلك في أجواء روحانية غمرها الخشوع والتضرع، عكست عمق الارتباط بالقيم الدينية والروحية التي تميز المجتمع الجزائري خلال الشهر الفضيل.