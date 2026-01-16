إحياء الذكرى السبعين لمعركة إفري لبلح بباتنة

أشرف رئيس ديوان وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، كريم بلحداد، على إحياء الذكرى السبعين لمعركة إفري لبلح، ببلدية تكوت، في ولاية باتنة.

وحسب بيان للوزارة، استُهلّت هذه الفعاليات بالتوجّه إلى موقع معركة إفري لبلح ببلدية غسيرة، دائرة تكوت. للاستماع إلى النشيد الوطني، وقراءة فاتحة الكتاب ترحّمًا على أرواح الشهداء الأبرار. في أجواء مهيبة سادها الخشوع والاعتزاز ببطولات شهدائنا الأبرار.

وبهذه المناسبة، جرى تدشين جدارية تذكارية تضم أسماء شهداء معركة إفري لبلح. لتغدو بمثابة متحف مفتوح يحمل اسم ربوة الانتصار، يوثّق بطولاتهم ويجسّد تضحياتهم الخالدة. وفاءً لما بذلوه من عطاء عظيم في سبيل تحرير الوطن.

وممثّلًا لوزير المجاهدين وذوي الحقوق، أشرف رئيس ديوان الوزارة، كريم بلحداد، رفقة والي ولاية باتنة، على فعاليات الملتقى الوطني حول معركة إفري لبلح واحداثها العسكرية في الذاكرة الوطنية وأبعادها التاريخية”، الذي احتضنت فعالياته، قاعة المحاضرات ببلدية غسيرة.

وأكد رئيس الديوان من خلال كلمة الوزير، أن احياء هذه الذكرى الخالدة، في قلب الأوراس الماجدة، ذكرى معركة إفري لبلح. فخر واعتزاز نستذكر تلك المعارك الّتي خاضها جيش التحرير الوطني تحت قيادة الشهيد الرمز، والقائد البطل مصطفى بن بولعيد. والّتي جسدت أروع صور الصمود والثبات في مواجهة الاحتلال الاستعماري الغاشم.

كما اعتبر هذه المعارك تحديًا حقيقيًا في مسار الثورة المباركة، مؤكدا أن ذكرى سي مصطفى وكل أشاوس معركتي إفري لبلح وغار علي أوعيسى. ستظل حيّة وحاضرة في ذاكرتنا. وخالدة في وجدان الأجيال من بعدنا. وإنّنا ماضون نحو صون الوطن. وهو ما حثّ عليه رئيس الجمهورية.

كما عرف الملتقى تكريم عائلات الشهداء الذين ارتقوا في ميدان الشرف، وقدّموا أرواحهم الطاهرة عربونًا لتبقى الجزائر حرّة، سيّدة، ومُستقلة، في لفتة وفاء وتقدير لتضحياتهم الخالدة.