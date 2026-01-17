إحياء الذكرى الـ71 لاستشهاد البطل ديدوش مراد

توجّه وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، رفقة والي ولاية قسنطينة، إلى المعلم التذكاري المخلّد لذكرى استشهاد القائد الرمز ديدوش مراد، بواد بوكركر ببلدية زيغود يوسف مكان استشهاد البطل الفذ وعدد من رفاقه.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم بالمناسبة رفع العلم الوطني، ووضع إكليل من الزهور أمام المعلم التذكاري. مع تلاوة فاتحة الكتاب ترحّمًا على روح الشهيد وأرواح الشهداء الطاهرة.

كما قام الوفد بزيارة المقر الأول لقيادة الولاية التاريخية الثانية، أين استمع لشروحات وافية حول سيرة ومسيرة الشهيد الرمز ديدوش مراد وقادة الولاية التاريخية الثانية من خلال المعارض المنظمة بالمناسبة.