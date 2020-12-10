عاجل

إحياء الذكرى (60) لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 بالمتحف المركزي للجيش

الوطني
  • -
  • 0
إحياء الذكرى (60) لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 بالمتحف المركزي للجيش
بقلم خالد زوبيري

نظم المتحف المركزي للجيش، اليوم الخميس، عدة نشاطات ومعرض للصور تخليدا للذكرى 60 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960.

ويأتي هذا تنفيذا لتوجيهات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي فيما يخص الإهتمام بالتاريخ الوطني وتلقينه للأجيال من خلال الإحتفال بمختلف الأعياد والمناسبات الوطنية.
وقد تم  عرض شريط وثائقي بعنوان: “الشعب لثورته إحتضن” من إنتاج مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه، تلتها محاضرة تاريخية استذكرت إحدى المحطات الهامة في الثورة التحريرية المباركة، أين خرج الشعب الجزائري في مظاهرات عارمة لتجديد مطالبه وعزمه لنيل الحرية واسترجاع السيادة الوطنية.
كما قدم المجاهد جواب عبد المجيد شهادة حية عن أهم الأحداث التي رافقت المظاهرات.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=933111

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com