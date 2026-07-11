يحتضن اليوم السبت، المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، أشغال اليوم الدراسي المنظم بمناسبة إحياء اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد، برعاية سامية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وينظم هذا اللقاء بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، من طرف السلطة العليا للشفافية. والوقاية من الفساد ومكافحته، بالتنسيق مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين.

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