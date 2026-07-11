إعــــلانات
الوطني

إحياء اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد

بقلم عايدة.ع
إحياء اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد
  • 97
  • 0

يحتضن اليوم السبت، المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، أشغال اليوم الدراسي المنظم بمناسبة إحياء اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد، برعاية سامية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وينظم هذا اللقاء بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، من طرف السلطة العليا للشفافية. والوقاية من الفساد ومكافحته، بالتنسيق مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/fIeK6
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر