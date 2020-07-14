إحياء اليوم الوطني للطفل الجزائري تحت شعار “الطفولة مهد المسؤولية”

أحيت، اليوم الثلاثاء، ذكرى اليوم الوطني للطفل الجزائري الموافق لـ 15 جويلية من كل سنة في المدرسة العليا للضمان الاجتماعي في بن عكنون.

وقد نظّمت هذه المناسبة من طرف وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تحت شعار “الطفولة مهد المسؤولية” وعرفت حضور رئيس المجلس الشعبي الوطني ووزراء التربية الوطنية والصحة والعمل.

بالإضافة إلى المفوض الوطني لحماية الطفولة والمجاهدة خديجة بن قنبور ومساعدة ممثل مكتب “اليونيسيف” وبعض التلاميذ وممثلي الكشافة الإسلامية الجزائرية وممثلي مؤسسات قطاع التضامن.

وقد طرح الحاضرون العديد من القضايا التي تخصّ عالم الطفولة، على غرار الحق في الصحة والتعبير الفكري وكذا التدابير المتخذة لعدم استغلال الأطفال في العمالة.

وفي هذا الإطار، تم الحرص بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للطفل للمرة الخامسة في الجزائر، على الالتزام بحماية حقوق الطفل وفق الاتفاقيات الدولية وتجسيدا للإرادة السياسية للدولة الجزائرية في حماية الطفولة.