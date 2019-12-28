إحياء حفل تكريما لفضيلة دزيرية مطربة الحوزي والعروبي

نظمت جمعية الشيخ عبد الكريم دالي، سهرة أمس الجمعة بالجزائر العاصمة، حفلا تكريميا للفنانة الراحلة فضيلة دزيرية، مطربة الحوزي والعروبي.

وشهد الحفل حضور عدد من أشهر المطربات كنرجس ونادية بن يوسف ولامية ماديني، وايمان سهير، وحسناء هيني، اللواتي ارتدين ملابس تقليدية.

ورافق الفنانات 27 عازف من بينهم 13 موسيقارا من اوركسترا المؤسسة بقيادة المايسترو نجيب كاتب، بحضور جمهور غفير.

وبعد عرض فيلم وثائقي قصير حول حياة المغنية العاصمية الكبيرة، من إخراج صابرينة سوفتا، قام العديد من راقصي باليه اوبرا العاصمة، بإضفاء جمال على أداء الفنانات.

وأدت الفنانات الحاضرات، أزيد من 3 ساعات من الأغاني الثرية للمطربة الراحلة، من بينها “يا بلارج”، و”دخلي مسامعي” ، و”أنا طويري”.