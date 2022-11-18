إحياء حفل موسيقي “دا فيلا لوبوس أ جوبيم” بالجزائر العاصمة

أحيت فرقتا “سليم دادة” و”ألجريو” لهند بوكلة سهرة الخميس بالجزائر العاصمة. حفلا للموسيقى البرازيلية “دا فيلا لوبوس أ جوبيم” أمام جمهور غفير.

ونظم الحفل سفارة الجمهورية الفدرالية للبرازيل في الجزائر بالمسرح الوطني محيي الدين بشطارزي. احتفالا بمناسبة المئوية الثانية لتأسيس هذا البلد الكبير في أمريكا الجنوبية وستينية استرجاع السيادة الوطنية.

وبحضور سفير البرازيل في الجزائر فلافيو ماريغا ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر. توماس إيكرت وممثلي مختلف البعثات الدبلوماسية المعتمدة المدعوة في الجزائر. تم تقديم برنامج ثري في ثلاثة أجزاء طوال ساعتين من الزمن أمام جمهور غفير.

وبعد أداء ثنائي من تقديم سليم دادة وعازف الفلوت للموسيقى الكلاسيكية جمال غازي. عزف الموسيقيون ال23 للأوركسترا “هيتور فيلا لوبوس” وهو ملحن برازيلي كبير ألف أزيد من 1300 مقطوعة.

وبتناسق كبير مع الموسيقيين أدت هند بوكلة مقطوعات وتفاعلت كثيرا مع الحضور.

كما أمتعت الجمهور بمقطوعات رائعة منها “شقة دي صوداد” و”صامبا دي إيما ناتو ساو” و”مادلينا دي جيسا”.

وقد استمتع الجمهور طوال السهرة بأداء سليم دادة وهند بوكلة وكذا الموسيقيين لكلا الفرقتين وصفق لهم طويلا.